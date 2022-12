Legendaarne Leedu külmkappide tootja üritab vältida pankrotti

„Me proovime sellest ettevõtte jaoks ebasoodsast situatsioonist ise välja pääseda,“ sõnas Snaigė tegevjuht Mindaugas Sologubas börsiteates. „Kõige suurem sisemine takistus meie tegutsemiseks on käibekapitali puudus. Meil on rohkem tellimusi, kui suudaksime toota. Aga me ei suuda raha laenata, vähemalt hetkel, ning me maksame toormaterjali eest ette, mis mõjutavad negatiivselt ettevõtte tulemusi.“

Sealjuures tuuakse esile, et Saksa odavpoodide kett Lidl on teinud märkimisväärse tellimuse, misläbi hakatakse Lidli Saksa poodides müüma erinevates värvides retrokülmkappe. Aga miks on siis laenukraanid nende jaoks kinni ning ettevõte raskustes? Viimase tõuke pankroti suunas andis Vene-Ukraina sõda. Ettevõte juhtkond usub, et likviidsuskriisist hoolimata on võimalik siiski olukorrast välja rabeleda.