Telia Eesti vahetab juhi välja. Kes tuleb Pajosi asemele?

Haljandil on pikk kogemus juhtivatel positsioonidel erinevatest ärivaldkondadest. Viimastel aastatel on ta Telias juhtinud ärikliendiüksust (2020-2022), erakliendi- ja turundusüksust (2016-2020) ning operaatoräri (2014-2016). Kokku on Holger Haljand töötanud Telias üle 20 aasta.

„Mul on suur au asuda juhtima Eesti parimat ettevõtet koos parimate inimestega! Telial on ülioluline roll siinses ühiskonnas, kuna pakume elutähtsaid ja tulevikku kujundavaid teenuseid ning loome turvalisi ja loodust hoidvaid lahendusi. Telia on ka Eesti suurimate investorite hulgas. Suuname suure osa oma kasumist tagasi siinsele turule – panustame tugevalt infrastruktuuri kvaliteeti, uute ja turvaliste tehnoloogiate ja teenuste turule toomisse ning parimasse teenindusse. Usun, et just selline lähenemine ja pikk vaade aitab meil eristuda ning hoida turu liidripositsiooni ka edaspidi!“ kommenteeris Haljand.

„Telia Eesti on Holgeri pikaajalist juhtimis- ja sektorikogemust ning sügavat äri tundmist arvestades kindlates ja tugevates kätes,“ kommenteeris Dan Strömberg, Telia Company juhatuse liige.

„Telial on siinse digiühiskonna arendamisel oluline roll ja kindlasti jätkame ka edaspidi nii uute tehnoloogiate ja digitaliseerimise liidri kui vastutustundliku äri eestvedajana. Soovin Holgerile palju õnne ja edu! Samuti tahan tänada Robertit, kes juhtis Teliat viimased 4 aastat – ettevõte on selle aja jooksul pidevalt kasvanud,“ lisas Strömberg.