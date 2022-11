Venemaal ja Valgevenes toimetav pesutootja teatas kolmandiku võrra kukkunud kasumist

Samas kui lisada puhaskasumile ka valuutade kursivahede mõju, mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida, lisab see kasumile aastavõrdluses veel 2,9 miljonit eurot ning koondkasumiks on kokku 5,58 miljonit eurot.

Kontserni tulu tuleneb Milavitsa, Alisee, Aveline, Lauma Lingerie, Laumelle ja Hidalgo tootemarkidega kaupade müügist hulgimüügi ja frantsiisimüügi kanalite kaudu ning jaemüügist Milavitsa ja Lauma Lingerie nimetuse all tegutsevates kontserni enda jaepoodides. Kontserni peamised müügiturud on Venemaa, Valgevene, muud SRÜ riigid ja Balti riigid.

Valgevenest teenis Silvano üheksa kuu jooksul 11,2 miljonit eurot, mis on aastavõrdluses 27,3% rohkem. Müügitulu kohalikus valuutas oli eelmise aasta sama perioodi müügitulust 17,7% suurem. Valgevenes opereerib ettevõte 59 kauplust.

Ukrainas on Silvano üheksa kuu jooksul teeninud 221 000 eurot müügitulu, mis on aastavõrdluses 83,1% vähem. Alates 2022. aasta märtsist on riigis müük peatatud.