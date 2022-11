Ajujahi finaali pääsenud ettevõte üks omanikest maadles veel hiljaaegu pankrotiga

Ettevõte Naturist toodab ökoloogilisest kanepist ja hernest tehtud graanuleid, mis muutuvad vee ja panniga kokkupuutel hakklihataoliseks supertoiduks, milles on kaks korda rohkem valku kui loomalihas. Idee, suund ja fookus keskkonnale on just need märksõnad, mis tõid ettevõttele tänavu aasta SEB Ajujahi tuleviku ettevõtte eriauhinna, pälvides seeläbi 5000 eurot.