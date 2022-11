Täna avatakse liiklusele Tori sild

„Hea meel on tõdeda, et seitsme kuuga oleme ehitustöödega jõudnud nii kaugele, et saame avada silla liikumiseks nii jalakäijatele kui ka sõidukitele,“ lausus Transpordiameti lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla.

Ehitustööd Tori sillal koos pealesõitudega kestavad kuni 2023. aasta kevadeni. Praeguseks on silla kõik raudbetoon- ja teraskonstruktsioonid lõpetatud, kuid jäänud on veel treppide ja koonuste ehitus. Suurema tööna jääb kevadesse kõnniteedele ja sõiduosale rajatav kate.

Eelmine 1956. aastal valminud 136 meetri pikkune Tori sild lammutati. Uus Tori sild on 140,6 m pikk ning 15,1 m lai. Sõiduosa laius on 9 m ja kõnniteede laiused mõlemal pool silda 2,5 m. Silla ehituseks on kulunud 1900 m3 betooni.

Tori silla ehitaja on AS Tref Nord ja omaniku järelevalvet teeb AS Teede Tehnokeskus. Silla ehituse maksumus on 3,84 milj eurot.