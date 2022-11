Tartu maanteel avati täies mahus 12 miljonit maksnud teelõik

„Kärevere–Kardla 2+2 lõik on oluline samm Tallinna–Tartu maantee muutmisel liikleja jaoks ohutumaks ning oleme astunud sammu edasi liikudest Tartu suunast Tallinna poole,“ lausus Transpordiameti lõuna üksuse juhataja Janar Taal. „Uut lõiku tehes oleme pööranud olulist tähelepanu ka sellele, et lisaks sõidukitele saaksid turvaliselt liigelda ka meie ulukid, rajades neile sobilikud läbipääsu kohad.“

„Natura 2000 kaitsealas suuremahuliste ehitustööde teostamine on üksjagu väljakutsete rohke, rääkimata viimase paari aasta väga turbulentsetest oludest maailmas ja majanduses. Kärevere-Kardla 2+2 lõik on nendele väljakutsetele vaatamata valminud ja meil on hea meel panustada kvaliteetse neljarealise maanteede võrgu ehitusse Eestis,“ sõnas Nordecon AS juhatuse liige Priit Luman.