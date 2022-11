Taas tüli majas. Paldiski LNG-terminalis ei saagi gaasi vastu võtta. Elering: süüdistused ei vasta tõele

„Kuna Soome Inkoo terminal pole endiselt valmis ning Eestile lubatud eelisligipääs puudub, oleme jätkanud võimaluste otsimist ise ujuvterminal rentida ja hakata gaasi juba detsembris torudesse laskma, seepärast tegime ka 11. novembril liitumistaotluse, millele saime eelmine nädal vastuse, et gaasi Paldiskisse lähiajal tuua ei saa,“ märkis Infortari tegevjuht Martti Talgre.

„Sadam on registris ja laev saab kai küljes silduda, aga ühtegi gaasimolekuli sealt torudesse lasta ei saa, kuna Elering on jätnud ühe ehitusprojektis ettenähtud seadme – kai küljes oleva laadimisvarre – kas tellimata või pole see õigeks ajaks kohale jõudnud. Piltlikult öeldes on tankla valmis, aga tankurit pole, ükski tanker aga tankurita tanklasse ei tule,“ lausus Talgre.

„Meil ei ole endiselt teada, mis ajaks Elering ehistusloa mahus Paldiski LNG-terminali valmis saab ja millal tekib ujuvterminali ühendamise võimekus. Laeva toomiseks on meil vaja teada kindlat kuupäeva, alates kevadest oleme seda Eleringilt küsinud,“ tõdes Talgre.

Paldiski LNG-terminal koosneb kolmest osast: sadamast, Eleringi toruühendusest Balticconnectoriga ja laevast. Alexela ja Infortar vastutavad kai ja sadamarajatiste valmimise eest ning andsid oma töö ennetähtaegselt kuu aega tagasi Eleringile üle.

Elering: teeme seda, mida oleme lubanud

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster kommenteeris Ärilehele, et see on üksnes Alexela väide, et vastuvõtuvõimekus ei valmi novembri lõpuks ning nad teevad seda, mida on lubanud ja avalikult kommenteerinud.

„See ei vasta tõele, et Elering ei saa enda ehitatavat gaasitoruühendust õigeaegselt valmis. Meie tööd on graafikus ja valmivad õigeaegselt. Alates detsembri algusest on meie poolest võimalik gaasi võrku anda. Oleme teinud täpselt sada, mida oleme kevadest saadik lubanud,“ kinnitas Köster.