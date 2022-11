Musta Reede tulemus: veebipoodide käive kasvas 2,5 korda

„Kolmandik Mustal Reedel tehtud ostudest oli seotud jõuludeks valmistumisega. Väga palju osteti Lego tooteid, kuid ka teisi mänguasju, elektroonikat, arvuteid ja riideid,“ kommenteeris Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät tarbijate käitumist ja trende. „Kuigi Must Reede tähendaks justkui vaid reedet, siis Eestis on sellest saanud pigem terve nädal kestev sooduskampaania. Mõne e-poe kampaania kestis esmaspäevast pühapäevani, mõnel reedest pühapäevani või reedest esmaspäevani.“

Väät ütles, et kõige rohkem oste sooritati siiski just reedel ja seda 2,5 korda rohkem kui tavapärasel reedel. Seda kinnitab Montonio ja Maksekeskuse statistika, mis koondab suurt osa Eesti e-poodide käibest. Maksekeskus lisas, et nädalavõrdluses oli samuti kasv märkimisväärne 70%.

„14. novembril toimunud E-smaspäeval kasvas e-poodide käive samuti 2,5 korda võrreldes tavapäevaga, kuid tehinguid oli isegi 24% rohkem kui Mustal Reedel,“ rääkis Väät. „Paistab silma, et Mustal Reedel osteti pigem kallimaid asju – keskmine ostukorv oli näiteks Montonio andmetel 20% kõrgem kui viimatisel E-smaspäeval. Must Reede on laienenud kõikidesse kategooriatesse, tähtsad on nii tavakaubanduse kui ka e-kaubanduse pakkumised, isegi B2B segmendis otsitakse kampaaniavõimalusi. Suurimad võitjad on aga loomulikult rõivakaubandus, elektroonika-, kodukaupade, aksessuaaride müüjad. Näiteks Hansaposti ja Kaup24 Eesti, Läti, Leedu ja Soome e-poodidest tehti Mustal Reedel kokku rohkem kui 55 000 tellimust. See on kümme protsenti rohkem kui aasta varem.“

Väät pööras tähelepanu tõigale, et eestlased kasutavad senisest rohkem ka järelmaksu ning mitmes osas tasumise võimalusi. „Näiteks ESTO järelmaks ja maksa-kolmes-osas sõlmitud lepingute arv kasvas Mustal Reedel lausa 15%. Järelmaks ise aga rohkem kui antud päeva käive ehk lausa kolm korda.“

Tarbijate kasvanud ebakindlusest hoolimata ületas seega ostupühade tulemus eelmise aasta näitajad. „Tõsi, siin tuleb arvestada ka inflatsiooni, kuid ostupühade tulemused näitavad selgelt, et tarbija ootab häid pakkumisi ja on valmis kohe ka reageerima,“ lausus Väät. „Lisaks hakkab silma, et ainult heast pakkumisest ei piisa. Konkurents on tihe, tarbija arvestab aina enam peale hinna ka kiire kättetoimetamise, sujuva tagastuse võimalustega ja lihtsa ostukogemusega. Siin on eelis Eesti kaupmeestel.“