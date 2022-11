Energiaturu ülevaade: Euroopas jätkub arutelu gaasituru reguleerimise osas, kuid mõju elektriturule pole veel selge

Ka pärast aastat 2026 kipub olukord tuliseks minema. Hiina sõlmis äsja Katariga ajaloo ühe suurima tarnelepingu, lubades 27 aasta jooksul igal aastal osta vähemalt 4 miljonit tonni LNG-d. 60 miljardi dollari suurune tehing näitab, et erinevalt Euroopast, ei pelga Peking fossiilkütuste osas pikaajalisi lepinguid teha. Euroopa on seni püüdnud vältida enda sidumist taoliste pikaajaliste lubadustega fossiilkütuste osas ja pikemas vaates on jäädud kindlaks plaanile minna üle keskkonnasõbralikumale energiale. Tänavu tõestas Euroopa, et ka lühiajalisel turul on võimalik müüjad enda juurde meelitada, kuid see turg on volatiilsem ja praegu ka oluliselt kõrgemate hindadega.