Hiljuti hooldusest tulnud Auvere elektrijaam on taas rivist väljas

Pühapäeval tekkis Auvere elektrijaama soojusvahetis leke. Sellest tulenevalt on elektrijaam remondis 7. detsembrini.

Eesti Energia sõnul ei tohiks Auverest tingitud pakkumise vähenemine turul põhjustada hinnatõusu, vähemalt seni, kuni püsitakse Soomega samas hinnatsoonis. Ettevõte lisas, et siiski on oodata kogu regioonis järgmiseks nädalaks veidi kõrgemaid hindasid külmast tingitud suurema tarbimise ja väga madala tuuleprognoosi tõttu.

Eesti Energia Narva jaamadest oli eelmisel nädalal turul 820 MW. Eesti Energia kinnitusel on juhitavate elektritootmisvõimsuste plaanilised hooldused selleks talveks suuremas osas tehtud.

Auvere elektrijaam läks 2. oktoobril 45 päevaks hooldusesse. „Auvere elektrijaama eelseisva seisaku ajal teeme ära iga-aastase hoolduse ja paigaldame uued soojusvahetid ehk lahendame jaama ehitajast üles jäänud probleemi. Need tööd tõstavad jaama töökindluse 90 protsendini ja vähendavad oluliselt ootamatute rikete tekkimise võimalust,“ märkis Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola septembri lõpus. „Kõige tähtsam on, et saame Auvere talvisteks külmaperioodideks veelgi töökindlamaks,“ tõdes Vainola toona.