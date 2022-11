Eesti üks mainekamaid PR-firmasid Meta ühineb kommunikatsiooniettevõttega Rud Pedersen Group

„Rud Pedersen Group on tõusnud parimaks avalike suhete ettevõtteks Euroopas, sest neil on oma ambitsioonidele vastav juhtkond, asjade ärategemise kultuur ja ettevõtlik vaim. Need on samad omadused, mis on META-l võimaldanud oma koduturul samasse staatusesse kasvada. Rud Pederseni kultuur ja vaated lähevad kokku meie omadega – edujanu, läbipaistvus omavahelistes suhetes ja otsekohene töö- ja nõustamisstiil, turvaline töökeskkond - need võimaldavad inimestel töötada suure vastutuse ja kõrge pinge all ja saavutada tulemusi. Meie klientide jaoks on tehingul selged plussid – oleme nüüd Balti äriregioonis ja kolmes pealinnas üks meeskond, kuhu kuulub sadakond konsultanti ja eksperti, kes toetavad oma kliente üle kogu kommunikatsiooni spektri – valitsussuhetest maine juhtimiseni, brändi- ja digikommunikatsioonist kriisikommunikatsioonini,“ ütles META juhtivpartner Andreas Kaju.