Puust ja punaseks | Kuidas märkida Coop Panga uusi aktsiaid?

Coop Pank pakub investoritele 7,6 miljonit uut Coop Panga aktsiat, mida võib investorite suure huvi korral suurendada 10,1 miljoni aktsiani. Uute aktsiate pakkumishind on 2,00 eurot aktsia kohta ehk pakutavad aktsiad on odavama hinnaga kui need, mis hetkel Nasdaqi börsil kauplevad. Sisuliselt on tegu samade aktsiatega nagu ka börsil.