Uus konkurent Boltile. Eestis alustas tegevust järgmine auto lühirenditeenus

Avis Eesti juhi Hardi Isoki sõnul on teenuse loogika lihtne ning tarbijale tuttav – mobiilirakenduses saab sobivasse kohta soovitud ajaks broneerida meelepärase auto ning kasutada seda alates poolest tunnist kuni viie päevani. Sõidu alustamiseks ja lõpetamiseks mõeldud rendipunkte on hetkel kaheksa. Teenuse pakkujate sõnul lisandub neid aga vastavalt nõudlusele juurde.

Avis Now rendipunktid Tallinnas ja Harjumaal

Konkurentidega võrreldes eristab Avis Now teenust sõidu sama algus- ja lõpp-punkt. See tähendab, et sõidu lõpetamiseks tuleb auto parkida alati samasse kohta, kust sõitu alustatakse. Nii on tagatud autode saadavus rendipunktis. Ettevõtte soov on pakkuda kogukonnas isiklikule autole alternatiivseid võimalusi liikumiseks.