Eesti kübertehnoloogia iduettevõtted kaasavad aina suuremaid investeeringuid

Startup Estonia kübertehnoloogia valdkonna juht Kati Pärn sõnas, et julgeolekuolukord maailmas soodustab kohalike iduettevõtete kasvu ja laienemist rahvusvahelistele turgudele. „Küberinnovatsiooni ja sektori kasvu näeme täna üle maailma, küberturvalisuse valdkond liigub järjest enam ka füüsilisse maailma, selle põhjuseks on nii rahvusvahelised konfliktid kui ka aina laialdasem digitaliseerumine kõikides eluvaldkondades. Eesti digilugu on maailmas tuntud ning Eestil on küberturbe valdkonnas juhtroll. Eestis tegutseb ka NATO küberkaitsekoostöö keskus, mis toetab meie riigi ja iduettevõtete rahvusvahelist mainet,“ sõnas Pärn.