KUULA SAADET | „Arveldamata tund“: fookuses on energiamärgised ja projekteerimisega seotud küsimused

Saates tõdeti esmalt kinnisvaravaldkonnaga alati kaasas käinud varjatud puuduste kohta, et viimasel ajal kajastatakse neid meedias üha rohkem ja seetõttu on ka inimesed nendest üha paremini teadlikuks saanud. Samuti on riigi tasemel aetav avalik poliitika suunanud inimesi üha rohkem keskkonnasõbralikkuse, energiamärgiste ja energia kokkuhoiu teemadesse süvenema.

Saatejuht tõdes, et kinnisvaraarenduste juures on energiamärgis olulise tähtsusega, ja uuris juurde, kas see puudutab vaid uusarendusi või ka vanemaid hooneid. „Enamikul hoonetel, mille projekt on tehtud pärast 2020. aastat, on nõutud vastavus A-klassi energiamärgisega, aga ma tean, et praegu ju müüakse ka arendusi, mis ei ole sugugi A, vaid ka B ja C,“ ütles saatejuht. „Hoone projekteerimisel tuleb arvestada sellel hetkel kehtivate projekteerimisnõuetega ja ehitada tuleb vastaval hetkel kehtivatele ehitusnõuetele. Käibes on ka ilma energiamärgiseta ehitisi, mis nende rajamise hetkel tõesti vastasid kehtivatele standarditele, kuid ei ole veel teostatud renoveerimistöid, millega viia hoone kooskõlla 2023. aastal kehtivate energiatõhususe miinimumnõuetega,“ lausus Karoli Unus teema sissejuhatuseks.