Vaid 10% Eesti inimestest loeb toidu esmakordsel ostmisel selle märgistust

Toidumärgistuse lugemine on praegu eriti oluline, kuna üldise hinnatõusu mõju nii tootjatele kui ka tarbijatele üha suureneb. „Ühelt poolt sunnib sisendite hinnatõus tootjaid muutma pakendeid väiksemaks ning hinnakonkurentsis püsimiseks ka toodete koostist. Teisalt on tarbijad praegu hinnatõusu tõttu eriti hinnatundlikud, mistõttu vaadatakse valikute tegemisel eelkõige just hinda,“ lausus maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Hellika Kallaste.

Niisamuti nagu sarnaste toodete hindade võrdlemiseks peaks vaatama nende kilohinda, tuleb mõista, mida selle hinna eest ostetakse. Lugedes toidumärgistust saab muu hulgas teada, millest toit on tehtud, kui palju on seda töödeldud ja milliseid toitaineid see sisaldab. Näiteks saab märgistuse põhjal teada, kas vorst sisaldab eelistatud koostisosi või on alternatiivne toode siiski meelepärasem; kas maasikamaitseline jogurt sisaldab maasikaid või on maitse saadud lõhna- ja maitseainete lisamisega. „Hinnast kaugemale vaatamine on oluline selleks, et ostja ei pettuks tootes. Siin muutubki oluliseks toidupakendi lugemise oskus, sest toidumärgistus annab ostjale toidu kohta olulist infot, mis võimaldab poes tooteid omavahel võrrelda ja teha teadlikke ostuvalikuid sõltuvalt soovidest ning vajadustest,“ sõnas Kallaste.