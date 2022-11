Tõnu Mertsina: ettevõtete kasvuväljavaade halveneb

Ettevõtete kasumlikkus on paranenud

Koos müügitulu kasvu aeglustumisega, aeglustus ka kulude, sealhulgas tööjõukulude, kasv. Kuna tööjõukulud kasvasid müügitulust aeglasemalt, jätkus nende osakaalu vähenemine müügitulus, mis omakorda aitas kaasa ettevõtete kasumlikkuse paranemisele. Tööjõukulud on kasvanud ettevõtete müügitulust aeglasemalt juba alates möödunud aasta algusest ning nende osakaal müügitulus on vähenenud kaheksa aasta tagusele tasemele.

Ettevõtete kasumi suurenemine on küll aeglustunud, kuid esialgsete arvestuste järgi ületas see kolmandas kvartalis hinnakasvu tempot. Samas tuleks arvestada, et tegevusalade järgi on olukord väga erinev ja samuti tuleks arvestada, et kvartali arvestuses on ettevõtete kasum esialgne ja võib hiljem oluliselt muutuda. Seetõttu ei ole mõistlik ka konkreetseid tegevusalasid esile tõsta.