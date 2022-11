Kallas: ettevõtjad kruvivad Paldiski kai hinda

„Mina arvan ja see on puhtalt minu panus sellele, et ma olen Marti Häälega väga pikalt koos töötanud ja tean ka igasuguseid töövõtteid. Minu pakkumine on see, et plaan on praegu kruvida hinda,“ ütles Kallas teisipäeval Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“.

Ta täpsustas, et praegu käivad riigil ettevõtjatega läbirääkimised selleks, et riik kasutaks oma ostu eesõigust Paldiski kai omandamiseks.

„Meie soovime omandada selle kai nende kulutustega, millega ta on rajatud. Aga ettevõte soovib näidata, kuidas nende äri sai rikutud – et nad ei saa seda laeva tuua ja järelikult on see kulu suurem ja järelikult riik peaks maksma rohkem. See oleks minu panus praegu, miks selline tegevus on,“ sõnas Kallas.

Kallas kritiseeris ajakirjandust selle eest, et see võtab Alexela ja Infortari väiteid mustvalgena ega vaata kogu Paldiski LNG-saagat algusest peale.

„See väide, et ühendusseadme ehk ühenduskäpa paigutamata jätmine on Eleringi süü, ei vasta tõele,“ sõnas Kallas. Ta lisas, et Elering on ehitanud gaasitaristut vastavalt Soome ettevõtte liitumistaotlusele ja nende esitatud parameetritele. Soome Inkoosse suunduval alusel on aga ühenduskäpp laeva küljes. Nüüd Alexela ja Infortari poolt Paldiskisse tuua plaanitaval FSRU-l aga mitte.