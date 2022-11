Mitte ainult Eestis: Norras tõusis elektrihind paari päevaga rohkem kui 500 protsenti

„Selle põhjused on lihtsad: temperatuur on langenud, tarbimine kasvanud ja tuul vaibunud. Kõrgrõhkkond kestab veel mitu nädalat,“ ütles energiaettevõtte Salten Kraftsamband tegevjuht Johnny Horsdal, lisades, et ees on kulukad nädalad. Ta loodab, et kui tuul hakkab taas piisavalt puhuma, langeb hind taas normaalsemale tasemele. „Iseasi, kas hakkame maksma 20 või 50 eurot megavatt-tunni eest,“ jäi ta siiski ebakindlaks.