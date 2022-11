LHV Kindlustuse juhina asus tööle Martti-Sten Merilai

„LHV Kindlustus tuli kohalikule kahjukindlustusturule selge eesmärgiga pakkuda välismaiste kindlustusandjate kõrval kodumaist alternatiivi. Ettevõte on hea hooga alustanud, valikus on väga laia kaitsega kindlustustooted ja klientide rahulolu meie kahjukäsitlusega on ülikõrgel tasemel. Mul on hea meel tugev äri ja meeskond üle võtta ning anda oma panus äritegevuse uuele tasemele viimisesse,“ ütles Merilai.