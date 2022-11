Kriis on kohal. H&M sulgeb poode ja koondab töötajaid

H&M selgitab pressiteates, et otsus on tingitud suurest säästuplaanist, millega loodetakse edaspidi igal aastal kokku hoida kaks miljardit Rootsi krooni. Varem sel aastal on H&M üle maailma sulgenud umbes 240 poodi, mida põhjendati sellega, et koroonapandeemia vähendas müüki.