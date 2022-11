Hea uudis. Hinnatõus aeglustus novembris nii Eestis kui euroalal

Euroala inflatsioon langes novembris esimest korda viimase 17 kuu jooksul, mis kergitab lootust, et tormiline hinnatõus on jõudnud tippu ning ka Euroopa Keskpank saab väiksemate intressitõusude juurde liikuda. Eestile on tegu kolmanda järjestikuse languskuuga.