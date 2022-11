PPA hoiatab: jõulude eel saadetakse Omniva nimel petukirju

„Paraku on ka inimesi, kes kasutavad jõulueelset perioodi ära ja saadavad välja petukirju, lootuses õnge otsa saada inimesed, kes ka päriselt paki saabumist ootavad. Pettur-Grinchide eesmärk on jõulud ära rikkuda ja inimestelt raha välja petta,“ kirjutab PPA sotsiaalmeedias.

E-kirja juurde on lisatud link, mille avamisel ilmub ekraanile jäljendatud Omniva koduleht, kus palutakse sisestada oma pangakaardi andmed. Tegemist on pettusega ja need e-kirjad tuleks kustutada.