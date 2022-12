Eesti suurimad taristuobjektid rajab GRK

Kontsernis töötab üle 1000 töötaja ja 2021. aasta käive oli üle 430 miljoni euro. Eestis on GRK tegutsenud alates aastast 2013 nime GRK Infra AS all. Hetkel toimub organisatsiooni ja tegutsemisviisi uuendamine kõikides asukohariikides. Eelkõige puudutab see kontserni Soomes ja Rootsis tegutsevaid ettevõtteid, mis liituvad kummaski riigis asukohamaale viitavaks ettevõtteks.



Eestis on selline mudel toiminud ka varem, seega ei mõjuta eelnimetatud uuendused teenuseid ega tegevust Eestis. Küll muutub ka Eestis ettevõtte nimi – nüüdsest on see GRK Eesti AS.

Eesti suurimad taristuprojektid

Tegevjuht Priit Paabo annab ettevõtte tegutsemisest ülevaate, alustades sellest, et GRK on Eestis tegutsenud vähem kui kümme aastat, kuid vaatamata sellele on välja ehitatud kaasaegse Eesti kõige suuremad taristuprojektid: Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel on rajatud 2 + 2 sõidurajaga lõik Ardust Võõbuni, hetkel ollakse lõpetamas töid ka järgmisel, Võõbu-Mäo 2 + 2 lõigul, samuti on tööd jõudmas valmimisetappi ka Tartu läänepoolse ümbersõidu (nn Riia ringristmik) ehitusel. Tallinna-Narva maanteel on GRK lõpetanud Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse ja Sillamäe linna lõigu ümberehituse.