Signe Lass: kui inimene tunneb end hästi, on seda tunda ka töökvaliteedis

Ettevõtte talendijuht Signe Lass kirjeldas, et hübriidtöö projekt oli Euroopa Parlamendi uuring, kus uuriti erinevaid aspekte töötajate kaasamise seisukohast, lähtudes erinevatest eesmärkidest. Ta lisas, et 2020. aasta suvel said nad aru, et peavad leidma uue lähenemise töö korraldamises. „Tehnoloogia sektoris ja tarkvaraarendajatel on lihtne töötada distantsilt, meie teenuse spetsiifika on teenuse põhine,“ lausus ta. Lass lisas, et neil olid ettevõttes suurte avatud kontorite asemel tiimitöö printsiip.