Ökojäätiseid tootvale La Muule tõi sügis säästujäätise ja koondamise. Tegevjuht: oleme säästurežiimil

Jäätis on valmistatud ka sümboolikat arvesse võttes pirnipüreest ning ka hind on „säästu“-temaatikaga jätkates klientidele soodsam kui teiste jäätiste puhul. Soodsamal hinnal on ka teine põhjus. „See jäätis on veidi odavam kui meie muud perejäätised – osaliselt sellepärast, et pakis on vähem jäätist, aga osaliselt sellepärast, et see on kehvem kui meie teised jäätised. Nali!“ seisab Facebooki postituses.