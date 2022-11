Päev börsil: Silvano Fashion jätkab tugevat tõusu, USA indeksid äraootaval seisukohal

Põhinimekirja suurimad tõusjad olid Silvano Fashion (4,61%), Enefit Green (3,12%) ja HansaMatrix (2,4%). Silvano Fashioni puhul on huvitav, et hoolimata poliitilisest riskist jätkavad investorid aktsia ostmist. Aktsia hinnatõusu toetab ka viimase aruandes välja toodud tõsiasi, et müügitulemised nii Venemaa kui ka Valgevene suunal on kasvanud. Pikemalt saab sellest lugeda siit!