Taavi Veskimägi: riigile pressitakse peale, et nad looksid tarbijate rahaga uusi ärivõimalusi

1. Tarbimise vähendamine. Gaasitarbimist on oluliselt vähendatud nii regioonis (60 TWh ca 43 TWh-ni) kui ka Eestis (5 TWh ca 3,5 TWh-ni).

2. Läti hoidlas on detsembri alguses ca 14 TWh gaasivaru, sh Eesti riigi umbes 0,75 teravatt-tunnine strateegiline reserv.

Miks see eelnev varustuskindluse vaade on oluline, et luua konteksti Paldiski LNG-terminali ümber tekitatud segadusele?