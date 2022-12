Gaasisegadus. Eesti tinistamine või ettevõtjate ärihuvid?

Üks käpp on viimastel päevadel tekitanud suurt tüli, mis avas järjekordse vaatuse Eleringi ja kahe eraettevõtte osalusel toimuvas etenduses. Alexela ja Infortar, kes on ehitanud Paldiskisse veeldatud maagaasi (LNG) vastuvõtuks sobiva kai, said enda sõnul ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui selgus, et Elering ei ehitagi enda osa lõpuni. Elering ütleb, et ehitavad küll. Veel enam, see ehitis valmis eile õhtul, kuid sellele pole lisatud käppa, mida on vaja, et gaas laevalt gaasitorudesse suunata. Seadme hankimine olevat selle ettevõtte asi, kes soovib LNG-tankerit kail vastu võtta.