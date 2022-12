Kaasik: LNG-terminal tooks gaasi hinna piirkonnas alla

Kaasik ütleb, et kohalikku terminali ja LNG vastuvõtuvõimekust on Eestil vaja nii lühikeses kui pikas vaates. Gaasi on maailmas piisavalt ja hea hinnaga, aga meie piirkonnas napib kohti, kus seda vastu võtta.

„Klaipeda mahud on pikaajaliselt Leedu, Poola ja Läti vahel jagatud, Soome Inkoo terminal veel käivitunud pole ning Eestil puudub sellele lubatud eelistatud ligipääs. Sel aastal on Eesti Gaas toonud Klaipedasse viis LNG-laeva ja taganud oma klientidele gaasivarustuse. Järgmine laev tuleb Klaipedasse jaanuaris, kindlasti peaks esimesse kvartalisse veel ühe cargo saavutama, aga küsimus on, kuhu. Lühiajaliste eesmärkide ehk talve üleelamise kõrval peaksime ikka pikka vaadet ka arvestama – terminal aitaks meie piirkonnas sõlmida pikaajalised gaasitarned ja seeläbi hinda alla tuua. See aitaks meie energia mitmekesisust ja tööstuse konkurentsivõimet püsti hoida,“ räägib Kaasik.