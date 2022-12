iPhone'i tootja maksab lisatasu uute töötajate leidmise eest

Oktoobris levisid internetis videod, kus inimesed põgenesid Foxconni tehasest, kuna seoses lockdowniga oleksid nad pidanud jääma tehasesse lõksu . Pärast seda on ettevõte hakanud värbama uusi töötajaid, lubades neile preemiat. Üks töötaja on kommenteerinud BBC-le, et lepinguid muudeti nii, et nad „ei saanud lubatud toetust“, lisaks olid nad karantiinis ilma toiduta.

Analüütikud on hoiatanud, et protestid ja koroona on mõjutanud oluliselt tootmist. Apple pole Zhengzhou tehases esinevate probleemide mõju täpsustanud, kuid on hoiatanud, et iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Maxi tarned võivad hilineda.