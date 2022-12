Kaheksa aastat tagasi loodud e-residentsus püsib Eesti konkurentsieelisena

E-residentsuse tegevjuhi Lauri Haava sõnul on programm oma eluea jooksul saanud aasta-aastalt üha kasumlikumaks. „E-residentsus teenib tänaseks aastas riigile tagasi üle kuue korra rohkem, kui programmi toimimise peale kulub. Kui e-residentsuse viiendal juubelil tähistasime 35 miljonit eurot, mille programm oli tervikuna riigikassasse toonud, siis nüüd teenib programm juba üksnes aastaga sama palju ja enamgi,“ ütles Haav.

Haava kinnitusel pole programm mitte üksnes kasvanud välja nn riigi idufirma staatusest, vaid kasvatab läbi e-residentide peale juba pea kolmandiku Eesti idudest. Samal ajal kui e-residentide arv läheneb sajale tuhandele, on programmi tegevjuhi hinnangul olulisemaks näidikuks nende loodud ettevõtted, mida on praeguseks enam kui 23 000.

„Eesti riigi jaoks on olulised just need ettevõtted, mis loovad siin väärtust, palkavad töötajaid ning maksavad makse ehk panustavad oma tegevusega Eesti edusse,“ rõhutas Haav. Programmi ühe looja ja e-residentsuse nõukogu esimehe Taavi Kotka hinnangul demonstreerib e-residentsus siiani Eesti kui digiühiskonna konkurentsieelist kogu maailmas.

„Avatud majanduskeskkond, vähene bürokraatia ja e-teenused on eestimaalaste jaoks enesestmõistetavad, ent maailmas jätkuvalt ainulaadsed. Et teeme õiget asja, seda näitavad kasvavad numbrid ja teiste riikide katsetused meid kopeerida ja oma e-residentsust luua, seni aga suuremate tulemusteta. Me saaksime aga teha veelgi rohkem, kasvõi näiteks biomeetriaga seotud seadusandlust edasi arendades,“ ütles Kotka.

E-residentsus jätkab kasvu ning tulevikuks on seatud suured eesmärgid. Näiteks on uues kasvustrateegias võetud sihiks suurendada e-residentsuse senist otsest majanduslikku mõju Eestile veel veerand miljardi euro võrra 2025. aasta lõpuks. Samuti on seatud eesmärgiks parandada järgnevatel aastatel programmi kasutajakogemust, muuta e-residentsuse kaardi väljastusprotsessi kiiremaks, tuua seda kliendile lähemale, täiustada teenuste paketti ja arendada müügitegevust.