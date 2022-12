Valmis Eleringi rajatud gaasitoruühendus Paldiskis

Kuigi kaks terminali suudavad katta ära oluliselt vähenenud regiooni gaasitarbimise, on Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul varustuskindluse seisukohast siiski oluline, et meil on varustuskindluse seisukohast vajadusel regioonis võimekus LNG ujuvterminali vastu võtta ka Eestis. Loomulikult on parim, kui Paldiski võrguühendus ei saa kasutust mitte ainult tagavara varustuskindluse võimekusena, vaid gaasituru osalistel on huvi liitumis- ja võrgulepingu sõlmimiseks ujuterminali gaasisüsteemiga ühendamiseks, lisas Veskimägi.