Lavrov: Moskvat ei huvita, missugune tuleb nafta hinnalagi

„No aga milline tuleb hinnalagi, meid see ei huvita. Me hakkame oma partneritega otse kokku leppima. Ja partnerid, kes meiega koostööd teevad, ei hakka neid lagesid vaatama, ei hakka andma mingeid garantiisid neile, kes neid lagesid ebaseaduslikult kehtestavad,“ ütles Lavrov täna pressikonverentsil, vahendab Interfax.

Lavrov rõhutas, et „alati, kui me peame läbirääkimisi Hiina, India, Türgi ja teiste meie suuremate ostjatega, on olemas huvide tasakaalu element nii tähtaegade, koguste kui ka hindade osas“.

„Aga otsustada tuleb seda vastastikkuse alusel tootjate ja tarbijate vahel, mitte onudel, kes otsustasid lihtsalt kedagi karistada,“ lausus Lavrov.

„Jutt ei ole sellest, et me peaksime täna saama pisut suuremat sissetulekut oma nafta eest, vaid sellest, et tuleb üle minna nendest neokolonialistlikest meetoditest sõltumatule süsteemile. Ja me tegeleme sellega koos kolleegidega BRICS-ist ja veel umbes kümne riigiga, kes tahavad koordineerida oma tegevuse BRICS-iga. Me tegeleme sellega ka Shanghai Lepingu Organisatsioonis ja loomulikult Euraasia Majandusühenduses ning oma kahepoolsetes suhetes Hiina Rahvavabariigi, Iraani, India ja teiste riikidega,“ ütles Lavrov.

Lavrov tuletas meelde, et Venemaa on juba erinevatel tasemetel teatanud, et ei tarni naftat riikidele, „mis on diktaatorite lõa otsas“.