Paldiski LNG haalamiskaist on räägitud viimastel kuudel palju. Tegemist on ühe olulisema objektiga, mis sel aastal on rajatud. Õigemini oleks see nii, kui sinna ka mõni suur LNG-alus jõuaks. Kummaline on aga see, et nii suurt ja kallist objekti on tehtud ilma kirjaliku lepinguta. Eks see ole ka segaduste suurim põhjus.