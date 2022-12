Eesti IT-ettevõtted maksavad välistööjõule pea kolmekordset Eesti keskmist palka

„Kuigi palgad langusse pöördunud ei ole, on siiski näha, et palgarallile on pidurit tõmmatud,“ nendib Deeli Ida- ja Kesk-Euroopa turgude laienemise juht Liina Laas, et võrreldes jaanuariga 2022 on nende platvormi kaudu makstavad palgad ainult mõnekümne euro võrra kasvanud.

„Gruusias on palju tehnilist taipu, seetõttu on loogiline, et Eesti IT-ettevõtted on leidnud üles sealse tööturu. Hispaania 12-protsendine töötusemäär tähendab aga seda, et seal on tegevuseta palju sellise kvalifikatsiooniga inimesi, keda meie ettevõtted muidu tikutulega peaksid taga ajama,“ selgitab Laas, miks just antud riigid on ühtäkki saanud meie värbajate silmis populaarseks.