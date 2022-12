Eestis käivitub tasuta programm riskikapitali investeerimishuvilistele

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EstVCA) tegevjuht Kadri Lindpere sõnas, et programmi osalejad saavad Eestis esmakordse võimaluse ammutada kogemusi Põhjala riikide riskikapitalifondide juhtide pagasist. „Fondide katuseorgaanisatsioonina anname oma panuse järjepideva koostöö tekkimiseks Eesti ja Põhjala riikide fondijuhtide vahel, et kasvaks meie fondijuhtide kompetents ja kontaktvõrgustik. See omakorda loob eeldused nii uute riskikapitalifondide loomiseks kui ka turu kasvuks,“ kommenteeris Lindpere ning lubas, et uudne programm toob Eestisse Soome, Rootsi, Taani ja Norra fondijuhtide parimad teadmised ja aktuaalseimad kogemused.

Programm Nordic VC Masterclass Series on suunatud kõigile, kel on huvi investeerimise ning riskikapitali fondide loomise ja arendamise vastu. Põhjala kogenud eksperdid jagavad kogemusi investeerimisstrateegia loomisest ja investeeringute leidmisest, meeskonna ülesehitamisest, fondiinvestorite võrgustiku ehitamisest ja kapitali kaasamisest, samuti ka portfelli haldamisest ja arendamisest.

Startup Estonia kogukonna arendusjuht Sandra Saarniit tõi välja, et tegemist on Eestis esimese süsteemse programmiga, mis on suunatud nii kogemuste jagamisele kui ka pikaajaliste kontaktide loomisele. „Me viime Põhjala riikide koostöö uuele tasemele, pakkudes võimalusi uue võrgustiku loomiseks ja ka selle hoidmiseks. Oluline on ka järelkasvu soodustamine, et tekitada huvi ja kasvatada teadlikkust investeerimise valdkonnas ning suurendada arusaama riskikapitalimaailmast,“ sõnas Saarniit.