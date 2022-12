Analüütik: tootmisettevõtete konkurentsivõime on halvenenud

Tööstussektori probleeme on viimastel kuudel Eesti meedias üsna põhjalikult kajastatud, seega ei saanud tööstustoodangu kahanemine tulla kellelgi üllatusena. Kui jätta kõrvale augustikuu erakorraline kasv mäetööstuses, siis on suve teisest poolest saati tööstuse toodangumaht olnud stabiilselt 6-7% väiksem kui aasta varem samal perioodil. Samasugune areng on toimunud ka töötlevas tööstuses eraldivõetuna.

Üks trend sai oktoobris siiski murtud. Nimelt esimest korda peale esmast koroonašokki 2020. aasta kevadel vähenes toomismaht taas kõigis kolmes tööstuse allharus – mäetööstuses, energeetikas ja töötlevas tööstuses – korraga. Sellised kuud on ka ajaloos pikemalt tagasi minnes pigem harvad. Tõsi, mäetööstuse toodangu vähenemine oli oktoobris vaid marginaalne.

Endiselt on suure surve all puidu- ja mööblitööstuse ettevõtted, kes maadlevad lisaks kõrgetele energiakuludele ka konkurentidest märksa kallima toormaterjaliga. Nõrgenenud väliskeskkond mõjutab aga ka teisi töötleva tööstuse harusid negatiivselt, sest ligikaudu kaks kolmandikku toodangust müüakse selles valdkonnas just piiri taha. Ettevõtjad ootavad järgmistel kuudel ekspordi jätkuvat kahanemist ning kui seni on tootmisvõimsused olnud sisuliselt maksimaalselt kasutusel, siis tasapisi hakkab ka seal tekkima hingamisruumi. Samas pole olukord sektori üleselt veel kõige hullem, sest hetkel olemasolevate tellimuste najal paistab töö olevat kindlustatud järgmiseks 3,5 kuuks, mis on isegi veidi kõrgem kui ajalooline keskmine näitaja.