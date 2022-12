Päev börsil: viimaste nädalate võitjad jätkasid tõusu

Tõusjate seas võib taas märgata sarnaseid nimesid: põhinimekirjas oli suurimaks tõusjaks Silvano Fashion Group (+3,13%) ja alternatiivbörsil First North Saunum Group (+6,64%). Saunafirma teatas täna, et teenis novembris 302 200 eurot käivet ning nentis, et koostööpartneritelt tulnud tagasiside järgi tundub, et turu kõige suurem madalseis on möödas.