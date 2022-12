Valitsus mängis läbi Eesti lahtiühendamise Vene elektrivõrgust

Peaminister Kaja Kallase sõnul valmistub riik pidevalt erinevateks ohustsenaariumiteks, praegu on teravalt päevakorras elektrivarustusega seonduv. „Eesti suudab toota ise enamiku vajaminevast elektrist ja meil on head ühendused nii Soome kui Lätiga. Samas peame valmis olema varem mõeldamatutena tundunud mustadeks stsenaariumiteks, olgu nendeks erakorralised loodusolud, õnnetused või sabotaaž,“ ütles ta.

„Olukorras, kus kõigile inimestele ja ettevõtetele elektrit ei jätku, on esmatähtis kokkuhoid. Oleme Ukrainas näinud, et koos pingutades ja partnerite abiga saab riik hakkama,“ rääkis Kallas. „Oluline on iga inimese ja ettevõtte enda valmisolek, olgu selleks vajaliku toidu- ja joogivaru, elektrigeneraatori, kriisiplaanide või taskuraadio olemasolu,“ lisas ta.