KOOMIKS | Puust ja punaseks: miks Eesti ikka veel Venemaa elektrisüsteemist sõltub?

Eesti on koos naaberriikide Läti ja Leeduga võtnud sihiks hiljemalt 2025. aasta lõpuks oma elektrisüsteemid Venemaast lahti ühendada ja liituda Euroopa sagedusalaga. Mida see tähendab, mida selleks tehakse ja kui palju see kõik maksumaksjale maksma läheb?