Läti börsifirma aktsionäre ootab ilmselt ülevõtupakkumine

Läti konkurentsiamet jõudis järeldusele, et SIA Emsco ning sellega seotud ettevõtted ei tegutse ühel spetsiifilisel turul või vertikaalselt seotud turul.

28. novembril tegi konkurentsiamet seega otsuse lubada Emscol omandada valitsev mõju börsifirma HansaMatrixi üle. Veel peab Emsco saama heakskiidu finants- ja kapitaliturgude komisjonilt, et teha aktsionäridele vabatahtlik aktsiate tagasiostu pakkumine. Loe pikemalt siit .

Emsco on ettevõte, mille eesmärk on investeerida teistesse ettevõtetesse. Emsco omanik on Eestis registreeritud usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III. Fondi investorite hulka kuuluvad Euroopa Investeerimisfond (EIF), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), Põhjamaade Keskkonnafinantseerimise Korporatsioon (NEFCO), LHV pensionifondid, SEB pensionifondid Eestis, Lätis ja Leedus, eQ Asset Management ja perefondid.