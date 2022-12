KUULA SAADET | Tööelu: Tööinspektsiooni olulisim eesmärk on muresid ennetada

„Kõige parem oleks ju see olukord, kui tööl jamasid ei oleks, kui kõigil oleks hea töötada, tööle minnakse ja sealt tullakse rõõmsalt ning rahulolevalt, et tingimused oleksid tänapäevased, kolleegid toredad, poleks kiusu ja kõik töötajad julgeksid oma arvamust avaldada. Et sellist keskkonda saaks luua, võiks meie poole pöörduda enne, kui probleemid tekivad. Et saada meilt nõu, kuidas töökeskkond luua selliseks, et probleeme tulevikus ei tekiks,“ räägib Tööinspektsiooni peadirektor Meeli Miidla-Vanatalu.