Eesti Pank: huvi kodulaenu vastu on endiselt suur, kuid eestlane eelistab aina pikemat tähtaega

Eluasemelaenud moodustavad pankade laenuportfellist kõige suurema osa, üle 40%, mistõttu mõjutab pankade krediidiriski oluliselt see, kas majapidamised on võimelised oma eluasemelaenu ka tagasi maksma.

Liigse laenukasvu piiramiseks ja eluasemelaenuturu tasakaalustamiseks on Eesti Pank juba varem kehtestanud pankadele eluasemelaenude väljastamise nõuded. Need Euroopa Liidu võrdluses pigem konservatiivsemad nõuded on tänastes oludes aidanud ära hoida liiga riskantsete laenude väljastamise. Kuigi eluasemelaene on sel aastal antud rohkem Eesti Panga seatud piirmäärade lähedal kui varasemalt, ei pea keskpank praegu vajalikuks nõudeid karmistada.

Millistel tingimustel on sel aastal eluasemelaene väljastatud?

Eluasemelaene on sel aastal väljastatud rohkem Eesti Panga seatud piirmäärade lähedal ehk pisut leebematel tingimustel kui varem. Ühelt poolt on laenutingimusi mõjutanud suur laenunõudlus, aga ka pankadevahelise konkurentsi tugevnemine. Teisalt võis suurema hulga laenude väljastamise leebematel tingimustel kaasa tuua ka palgakasvust kiirem eluaseme keskmise hinna tõus, mis tingis vajaduse suurema laenu järele.

Laenuteenindamise määra ehk laenusaaja sissetuleku ja laenumakse suhtarvu (DSTI) dünaamika läbi aastate viitab, et riskantsemate laenude osakaal on suurenenud. Kasvanud on nii DSTI suhtarvu keskmine kui ka mediaanväärtus, mis tähendab, et laenumakse moodustab üha suurema osa laenusaaja sissetulekust. Kõrgema DSTI suhtarvuga uute laenude osakaal tõusis tänavu kolmandikuni kõigist eluasemelaenudest, kusjuures väiksemad pangad on keskmisest rohkem väljastanud riskantsemaid laene. Olgu siinjuures täpsustatud, et väiksemate pankade turuosa on u 15%.