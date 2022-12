Arenguseire Keskuse juhataja esitas stsenaariumid, mis muudaksid maksusüsteemi kindlamaks

Danilovi sõnul on mitmeid trende, mis mõjutavad maksubaasi, näiteks tööealise elanikkonna vähenemine. Ta märkis ka, et ettevõtlusvormis töötamise levik vähendab tööjõumaksude, eelkõige sotsiaalmaksu laekumist. Samas on sissetulekute ebavõrdsus vähenenud 20 aastaga.

Danilov tõi välja kolm stsenaariumi, mis aitaksid muuta maksusüsteemi tulevikukindlaks. Digitaalse maailma puhul on küsimuseks, kuidas kohandada maksusüsteem sobilikuks digiajastule, sõnas Danilov. Ta lausus, et digiajastu kindel maksubaas on kinnisvara. Selleks tuleks kehtestada kinnisvaramaks, mille maksumäär on 0,1% aastas kinnisvara väärtusest. Lisaks maksuvabastus kuni kinnisvara mediaanväärtus, mis on 2023. aasta hindades 81 000 eurot ehk maksuvabastus oleks 81 eurot.

Selle stsenaariumi järgi kasvab üksikisiku tulumaks, tulumaksumääraks oleks 30% ning tulumaksuvaba miinimum võrdsustub 1,25-kordse miinimumpalgaga. Isegi kui üksikisiku tulumaks tõuseb ja palk samuti kasvab, vähenevad tööjõukulud tervikuna. Maksukoormus ei kasvaks sealjuures rohkem kui 1,5% SKP-st. Traditsioonilise ettevõtete tulumaksu puhul maksustatakse kogu ettevõtte kasum, tulumaksumäär oleks 30%. Sotsiaalmaksu määr langeks.

Keskkonnakriisi puhul viiakse sisse automaks, samuti laieneks heitkogustega kauplemise süsteem. Samuti oleks ka selle stsenaariumi puhul traditsiooniline ettevõtete tulumaks, maksustatakse kogu ettevõtte kasum ning tulumaksumäär oleks 15%. Kolmas stsenaarium, mille Danilov välja tõi, oleks võrdne start, mille puhul kehtestatakse varamaks lisaks kinnisvarale ka muudele varadele ning luuakse astmeline tulumaks.

Danilov sõnas, et maksukonkurents puudub, mistõttu on tulevikus vähem ruumi klassikaliseks maksukonkurentsiks madalate maksumäärade kaudu. Ta lisas, et uueks konkurentsieeliseks on kujunemas maksusüsteemi lihtsus ning maksude tasumise ja tagastamise kiirus ja mugavus.