Läänemets: edetabelite eesotsast lõppu. Küsimus on, kui kiiresti me suudame majanduspoliitikas muutusi teha

„Täna ei pea me endalt enam küsima, kas Eestis kolm aastakümmet valitsenud majandusmudelile on olemas alternatiiv, vaid kui kiiresti suudame lahti lasta senistest dogmadest riigi majanduspoliitikas,“ ütles Läänemets. Tema sõnul sõltub sellest, kuidas Eesti pered ja kodumaised ettevõtted selle talve üle elavad. „Peamine küsimus on, kas kolm aastakümmet truult oma riiki üles ehitanud inimestel säilib lootus paremale homsele, sest kui kaob lootus, siis kaob kõik,“ lisas ta.

Läänemets juhtis oma kõnes tähelepanu sellele, et seni kehtinud tõekspidamised, mille keskmes on iga inimese ja ettevõtte üksikvõitlus ellujäämise eest, on järele andmas. Tema sõnul ei ole nägemus majandusest ja ühiskonnast, kus omavahel üksikuna surnuks konkureeritakse, meid kunagi tugevamaks teinud.

„Nii irooniline kui see ka pole, on täna rohkem kui kunagi varem Eesti majanduse võtmesõnaks kujunemas solidaarsus. Täpselt samamoodi, nagu aitame Ukrainat ja ukrainlasi, peame aitama galopeeriva elukalliduse poolt põrutada ja haavata saanud kaasmaalasi ning hoidma töökohti ja neid pakkuvaid ettevõtteid,“ sõnas ta.

Toimuv on uus reaalsus

Läänemetsa sõnul ei ole meie ümber toimuv midagi ajutist, vaid uus reaalsus, mille tunnistamine ja millega kohanemise kiirus määrab meie ühiskonna tugevuse nüüd ja edaspidi. „Nähtamatu käe ja surnuks konkureerimise ajastu on läbi saanud,“ ütles ta ja rõhutas, et meie tänast ühiskonda hoiavad ja edendavad solidaarsus ning ühtehoidmine.

„Tõeline patriotism ei tähenda suuri sõnu ja tõrvikurongkäike, see vajab tegusid. Eestluse hoidmine ja tugevdamine tähendab, et need, kes saavad, panustavad rohkem, et kõigil Eesti inimestel oleks siin riigis võimalus.“ Ta lisas, et elujärje paranemiseks peavad inimeste palgad tõusma, sest nii tõusevad ka pensionid. „Sel viisil areneb majandus ja paranevad riigi ning kohalike omavalitsuste võimalused toetada neid, kes abi vajavad, ning kujundada sellist poliitikat, et oleksime peredena, kogukondade ja riigina edaspidi kriisideks paremini valmis ja suudaksime neid ka ennetada,“ ütles Läänemets.