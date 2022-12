Euroopa Liidu kulukas ämber. Kampaania läks maksma pea 400 000 eurot, kuid pidulisi oli ainult viis

Devexi korrespondent Vince Chadwick säutsus, et ta oli lõpuks ainus peokülaline, kes jäi peale seda, kui neli teist osalist avastasid, et kedagi pole. Esialgu arvati, et on kuupäevaga eksinud, kuid valus tõde oli, et üritusega liituski ainult viis inimest. Nähtavasti ilmus kohale ainult mõni neist 44 inimesest, kes oli vajutanud ametlikule ürituse promoklipile meeldib, kus võis näha avatare, kes tantsisid house-muusika saatel troopilisel saarel.