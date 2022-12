Euroopa Keskpanga töötajad: bitcoin on üles puhutud ning muutub ebaoluliseks

„Bitcoini väärtus saavutas 2021. aasta novembris haripunkti 69 000 USA dollarit, enne kui langes 2022. aasta juuni keskpaigaks 17 000 dollarini. Sellest ajast on väärtus kõikunud 20 000 dollari ümber. Bitcoini pooldajate jaoks annab näiline stabiliseerumine märku hingetõmbepausist teel uutesse kõrgustesse. Tõenäolisem on aga, et tegemist on kunstlikult esilekutsutud viimase hingetõmbega teekonnal ebaolulisuse poole - ja seda oli ette näha juba enne FTXi pankrotti, mis saatis bitcoini hinna tublisti alla 16 000 dollari,“ kirjutavad Ulrich Bindseil ja Jurgen Schaaf.