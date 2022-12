Idufirma juht tögas tööinspektori külastust: naljakas, kuidas järelevalvet tehakse

Purde kirjeldas, kuidas inspektori külastus algas kohe arusaamatusega. Hommikul helises Purde telefon ning keegi lahke häälega naisterahvas küsis, kas inspektsiooniks ollakse valmis. Purde oli hetkel just kontorist eemal ning leidis, et lihtsalt nädal varem saadetud meiliga pole midagi kokku lepitud.

Tund hiljem kohtuti Outfunneli kontoris, kus selgus, et firmal on ebaseaduslik esmaabikomplekt. Inspektor leidis, et probleemne on ka hädaabinumbri puudumine seina pealt.