Päev börsil: kerisetootja jätkab tõusu, USA indeksid langevad

Täna selgus, et Läti börsifirma aktsionäre ootab ilmselt ülevõtupakkumine. Nimelt on konkurentsiamet andnud heakskiidu Läti börsifirma HansaMatrixi ostmiseks Baltimaade suurima erakapitalifondi BaltCapi poolt. Teema kohta pikemalt loe siit.

Firsth North nimekirjas olid suuremad turuliigutajad Saunum, kerkides 9,11%, Punktid Technologies tõusis 7,76% ja Robus Group 6,69%. Saunumi puhul tasub märkida, et oktoobri viimasest päevast on aktsia kerkinud 77,25% ja aktsia sulgus täna 9,82 euro pealt. Langused olid täna seal tagasihoidlikud, NEO Finance kaotas -0,83%, K2 LT -0,75% ja TextMagic -0,7%.

USA turg on languses

Kõik peamised USA indeksid on languses. Peamised indeksid avanesid täna madalamal, kuna oodatust suurem töökohtade lisandumine novembris lasi investorite ootustele, et Föderaalreserv leevendab oma agressiivset rahapoliitika karmistamist, külma vee peale, kirjutab investing. S&P 500 on kukkunud -0,85%, Dow Jones -0,71% ja Nasdaq100 -1,15%.